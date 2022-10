La vendetta di Sesto su Area B: "Faremo l'Area S per far pagare i milanesi"

Sesto San Giovanni contro Milano. È battaglia aperta tra i sindaci dei due comuni dopo la decisione di Beppe Sala, primo cittadino del capoluogo, di confermare i nuovi divieti per Area B, la Ztl cittadina dalla quale da lunedì devono stare fuori anche le auto a benzina euro 2 e i diesel euro 4 ed euro 5.

Una decisione che, secondo Roberto Di Stefano, il collega di Sesto, impatta - e non poco - sulle città che si trovano al confine. "Abbiamo in mente di realizzare anche noi dei varchi di accesso, in maniera tale che il milanese che vuole entrare nei nostri comuni dovrà pagare e quelle risorse le utilizzeremo per compensare l'inquinamento che Sala sta scaricando sui comuni della prima cintura", ha annunciato a Local team.

"Sala fa l'ecologista con l'inquinamento degli altri, ha preso una decisione che non risolve il problema ma lo sta spostando. Abbiamo diverse fermate della metro qui a Sesto, saranno intasate dal traffico pendolare di oltre 450mila veicoli che non possono entrare e che si fermeranno al confine - ha spiegato Di Stefano -. È una scelta non condivisa con tutti i sindaci della città metropolitana. Spiace dirlo ma in un contesto come quello che stiamo vivendo, con continui aumenti della benzina e delle materie prime, andare a impoverire il ceto medio ulteriormente per acquistare nuovi mezzi mi sembra una scelta non condivisa, scellerata".

"A questo punto - ha rimarcato il sindaco di Sesto - bisognerà fare un gioco duro, siamo pronti a fare ostruzionismo. Un'Area S dove i milanesi che passano da Sesto dovranno pagare. Così o Sala capisce che certe scelte si fanno condivise oppure se pensa di vivere solo ed esclusivamente per Milano città questo non è possibile, non glielo faremo fare". Da qui la decisione, che almeno per ora ha il sapore della provocazione: "Pagheranno i milanesi quando attraversano il confine. Un'Area B al contrario - ha concluso - è l'unica soluzione per far capire a Sala quant'è stupida la sua iniziativa".