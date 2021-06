Aree Falk a Sesto, arriva anche il San Raffaele: nuovo ospedale e polo universitario

La firma del preliminare di compravendita di una porzione della macro area ex industriale

Un nuovo polo universitario e ospedaliero nell'area ex Falck a Sesto San Giovanni. Con la firma del contratto preliminare di compravendita dell'area denominata Unione Nord, tra Gruppo San Donato e Milanosesto, è ora ufficiale. Complessivamente la rigenerazione in programma trasformerà un'ex area industriale di un milione e mezzo di metri quadrati in un polo urbano sostenibile e inclusivo, con circa 50 mila persone tra residenti e visitatori.

All'interno della macro area troverà posto la Città della Salute e della Ricerca, un polo pubblico di eccellenza clinica e scientifica: oltre alle nuove sedi dell'Istituto neurologico Besta e dell'istituto nazionale dei Tumori, il polo del San Raffaele. Le prossime fasi prevedono la finalizzazione del progetto architettonico ed edilizio e il completamento del necessario iter amministrativo, con avvio dei lavori previsto per il 2023.

«Una notizia estremamente positiva che accogliamo con enorme piacere e orgoglio», commenta il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano: «Finalmente siamo grado di permettere alla città di svilupparsi e di crescere anche sotto la spinta propulsiva che interessa i settori della salute e della ricerca, la cui importanza è diventata ancora più fondamentale sulla scia della pandemia. L’arrivo del San Raffaele - di recente inserito tra i migliori 250 ospedali al mondo dalla rivista Newsweek - si somma agli altri due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che si insedieranno nelle ex aree Falck, l’Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta, e all’Ospedale di Sesto: eccellenze italiane che faranno della nostra città un distretto di salute e ricerca di elevato spicco a livello internazionale».