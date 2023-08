Nubifragio a Milano, riaprono altre aree verdi dopo quasi un mese

Continuano le riaperture delle aree verdi a Milano, chiuse dopo il nubifragio del 25 luglio. Mercoledì 23 agosto riaprono 18 aree verdi. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Si tratta dei giardini recintati di via Terraggio e via Grado, del campo giochi tra viale Omero e via Osimo e di otto giardini nella zona sud della città: il parco di via dell'Assunta, il parco Autieri d’Italia di via Marco d'Agrate, l’area verde tra viale Ortles e via Arcivescovo Calabiana (giardino pubblico Franca Helg), il parchetto (con campo da basket) di via Verro, il parco comunale di via Ripamonti-Monti Sabini, il parco di corso San Gottardo, le aree verdi di via San Bernardo e di via Giulio Carcano.

Non è finita. Riaprono il parco giochi di via Martinetti, i giardini di via Fleming, quelli (con campo da basket) tra le vie Messina e Giovanni Calvino; l’area verde tra via Suzzani e Lanfranco della Pila, il giardino dell’Esplanade (nel quartiere Bicocca, tra viale Sarca e via Luigi Emanueli), il giardino di via Palanzone, lo spazio verde attrezzato con campo giochi e area cani tra via Sesto San Giovanni e via Padre Gerardo Beccaro.

Gli spazi verdi e le aree attrezzate tornano fruibili al pubblico in seguito alle indagini e alle manutenzioni resesi necessarie, e si aggiungono alle precedenti riaperture di parchi e giardini delle scorse settimane, per un totale di 47 spazi riattivati. Martedì 22 agosto erano stati riaperti tra l'altro il Museo di Storia Naturale e il Planetario all'interno dei Giardini Pubblici, oltre al Parco Formentano in largo Marinai d'Italia, dove ha potuto riprendere la manifestazione cinematografica all'aperto che era stata sospesa.