Iniziano i lavori per la costruzione per l'arena delle olimpiadi

È il tempo di ruspe, gru e operai. Inizieranno a breve i lavori per la costruzione dell'arena di Santa Giulia, struttura che ospiterà l'hockey su ghiaccio durante le olimpiadi del 2026; struttura destinata a diventare il punto di riferimento degli eventi dal vivo, sia sportivi che musicali, dopo i giochi. Il fatto è stato reso noto da Cts Eventim, colosso tedesco specializzato nei servizi di biglietteria e spettacolo live che gestirà l'impianto.

La società di ingegneria civile Trevi sta già allestendo il cantiere e inizierà a piantare i primi pali che costituiranno le fondamenta della nuova arena, struttura frutto dell'archistar David Chipperfield in collaborazione con la società internazionale di ingegneria Arup. Parallelamente, nelle prossime settimane verrà scelto il general contractor per la seconda fase di costruzione dell'arena. Il cantiere dovrebbe durare circa due anni e mezzo.

"Siamo ora in attesa della prossima fase di costruzione - Klaus-Peter Schulenberg, Ceo di Cts Eventim -. Trevi ha un'esperienza decennale in questo tipo di lavori di fondazione, che garantiranno il miglior avvio possibile della costruzione dell'arena. Insieme, puntiamo a realizzare una struttura per eventi di altissima qualità in Italia, che trasformerà Milano in un polo di attrazione per gli eventi live internazionali siano essi sportivi, musicali o di intrattenimento".

Come sarà la maxi arena

L'arena avrà una forma ellittica. Da una base rialzata, la struttura si protenderà verso l’alto formando tre anelli di diverse altezze che sembreranno fluttuare gli uni sugli altri. Un’estetica che verrà esaltata, durante il giorno, dai tubi in alluminio, e di notte, dalle strisce luminose a led che creeranno elementi mediali di grandi dimensioni. Gli anelli saranno collegati tra loro e con il pavimento da fasce di vetro leggere e trasparenti e si proietteranno verso la piazza con linee irregolari che conferiranno all’edificio la sua inconfondibile dinamicità.

Al suo interno l’arena accoglierà due livelli di sedute sopra il parterre e un livello premium con sale lounge e sky box. Tutti i posti, così come le strutture di ristorazione e gli altri servizi, saranno accessibili attraverso ampie hall presenti a tutti i livelli. La base dell’arena e il parcheggio multipiano che da questa si estenderà fino a raggiungere il perimetro nord del sito saranno in grado di accogliere oltre 2.750 veicoli. Il concept di sostenibilità prevede misure per minimizzare le emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse, inclusi sistemi fotovoltaici posizionati sul tetto. L’elettricità generata in loco coprirà la maggior parte del fabbisogno energetico dell’arena, progettata in un’ottica di efficienza energetica.