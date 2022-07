Caldo a Milano, pesanti disagi su metro e treni senza aria condizionata

Il caldo insopportabile di questi giorni a Milano diventa un vero incubo per i passeggeri di metropolitane e treni sprovvisti di aria condizionata. "Ennesimo treno bestiame senza aria condizionata e in più con i finestrini bloccati. Tocca aspettare il prossimo. Ma li controllate prima di farli partire?", scrive un utente su Twitter rivolgendosi alla pagina 'Atm Informa', il 19 luglio.

C'è anche chi si appella all'intervento della Ferragni (che di recente aveva sollevato un grosso dibattito sulla sicurezza in città): "Puoi chiedere gentilmente ad Atm di mettere l'aria condizionata sulla linea gialla?", scrive, sempre su Twitter, una ragazza. Molti commenti di questo genere riguardano la linea M3, anche se problemi analoghi, come riferitoci anche da un collega, si registrano anche sulle linee della 'rossa', la M1, e alcuni viaggiatori segnalano casi analoghi anche sulla 'lilla', la M5.

"In queste giornate lasciare una metro senza finestrini con l’aria condizionata spenta nell’ora di punta è un crimine", è il tweet di Luca del 19 luglio. Alle lamentele per la mancanza di climatizzazione, poi, si aggiungono quelle per la presenza di molti passeggeri senza mascherina. "Il nostro personale non può fare multe - risponde Atm sulla sua pagina Twitter -. Può sensibilizzare e ricordare l’obbligo. Come facciamo anche con tutti i nostri mezzi possibili: annunci, avvisi, segnaletica".

Per quanto riguarda i treni delle linee metropolitane, circa un terzo di quelli della M3, a differenza di quelli della M1, M2 ed M5, sono del tutto sprovvisti di impianto di climatizzazione. Tra i mezzi di superficie, invece, i più problematici sono i tram e in particolare i più vecchi, sui quali la predispozione per l'aria è assente. Anche i passeggeri dei treni di Trenord non mancano di segnalare problemi per la mancanza di raffrescamento. Anche se tutti i convogli sono dotati di impianti, infatti, non è raro che vi siano guasti, dovuti anche alle alte temperature. "In nessuna carrozza funziona l'aria condizionata - si legge in un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook da Elena -. Treno accessibile solo a giovincelli/e in canottierine, shorts, infradito e borraccia d'ordinanza". I disagi sono particolarmente pesanti sui convogli che, oltre ad avere l'impianto guasto, presentano anche finestrini sigillati.