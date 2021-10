A Milano qualità dell'aria scarsissima: pm10 ancora in salita

Superamento della soglia del pm10 per il secondo giorno di fila e aria di qualità molto scarsa. Questo il bollettino, per niente roseo, dell'inquinamento a Milano.

Giovedì 21 ottobre in città i valori del pm10 hanno oltrepassato il limite di guardia, pari a 50 microgrammi al metrocubo. La centralina dell’Agenzia regionale per l’ambiente a Marche, infatti, segnava 83, il valore peggiore nella giornata di mercoledì; quella di Pascal 71; mentre al Verziere 80. A Pioltello, invece, il Pm10 ha toccato i 79 microgrammi al metrocubo. In generale a Milano, secondo l'indicatore elaborato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nella giornata di mercoledì 20 ottobre la qualità dell'aria era molto scarsa.

Migliore, anche se non troppo, la situazione a Monza e Brianza, con le centraline di Meda e Monza Parco entrambe a 54, mentre Monza Macchiavelli ha toccato i 70 microgrammi. Anche nelle altre province lombarde il quadro non è per niente rassicurante: la soglia è stata oltrepassata anche a Varese e Saronno, dove il pm10 ha raggiunto quota 59.