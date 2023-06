Un po' di Milano alle olimpiadi di Parigi: Armani firma le divise degli azzurri

Ci sarà un pizzico di Milano alle olimpiadi di Parigi del 2024. Gli atleti italiani, infatti, vestiranno abiti firmati dallo stilista Giorgio Armani. I capi sono stati presentati nella giornata di sabato 17 giugno durante presentazione della collezione Emporio Armani uomo primavera/estate 2024.

Il guardaroba, realizzato in ‘blu Armani’, comprende l’iconica tuta da podio con la grande scritta ‘W Italia’ posizionata sul davanti della felpa, le cui singole lettere sono patch di raso cuciti con filo a contrasto. All’interno del colletto delle polo e delle t-shirt è riportato l’inizio dell’Inno nazionale, mentre l’intera prima strofa è stampata all’interno delle giacche. Il guardaroba è completato da trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker.

Armani firmerà anche la divisa ufficiale che gli atleti indosseranno in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 26 luglio 2024 e quella dei Giochi Paralimpici che avrà luogo il 28 agosto in Place de la Concorde

La collaborazione dello stilista con il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) continuerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Precedentemente, Giorgio Armani ha vestito gli atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 e quelle invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022.

“Il mio sodalizio con il Coni e il Cip è nato nel 2012 e continua con reciproca soddisfazione - ha chiosato Armani -. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti, che devono fondere eleganza dello stile e praticità d’uso. Per L’Italia Team a Parigi ho creato capi funzionali ma eleganti, pensati per contraddistinguere la squadra e per trasmettere ai nostri atleti un forte senso di appartenenza”