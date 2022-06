Fermato per un controllo in stazione a Rogoredo: arrestato

Un uomo di 48 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dagli agenti della Polfer in stazione a Rogoredo nella giornata di lunedì 6 giugno. Le manette sono scattate al termine di un accertamento durante il quale è emerso che sulla sua testa pendeva un mandato di cattura emesso dalla procura di Genova.

Tutto è iniziato come un normale controllo: gli agenti - come riportato in una nota diramata dalla questura - hanno fermato l'uomo durante un servizio di vigilanza nella stazione. Dagli accertamenti è emerso che era ricercato per i reati di tentato furto aggravato, favoreggiamento personale, violazione delle misure di prevenzione, possesso di arnesi atti allo scasso e porto d'armi.

L'uomo era stato condannato a scontare una pena di un anno e 5 mesi. È stato fermato e accompagnato in carcere.