Milano, tre arresti per furti al supermercato: fanno la scorta di cibo e alcol per il Capodanno

Tre persone sono finite in manette dopo due episodi analoghi in altrettanti supermercati milanesi, mercoledì pomeriggio. Le accuse sono furto e rapina impropria.

A riferire l'accaduto è la questura, intervenuta con le volanti prima in via Leoncavallo e poi in corso Lodi. Alle 18 un vigilante di un supermercato avverte i poliziotti. Ha appena fermato, non senza difficoltà, un gambiano di 32 anni. Stava cercando di uscire dal negozio con una non precisata quantità di bottiglie di alcolici. Si tratta di un personaggio già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano.

Quasi due ore dopo, alle 19.50, in corso Lodi, è la volta di una coppia di italiani: donna di 47 anni, lui sei anni più vecchio, entrambi con precedenti. I due stavano cercando di superare le casse con una serie di prodotti non pagati. Quando sono stati scoperti hanno provato ad aggredire i dipendenti del supermercato. Sono accusati di rapina impropria.