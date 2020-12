Arte nella metropolitana blu di Milano: aperto bando per progetti su M4

Le stazioni della metropolitana di Milano come quelle di Stoccolma, Mosca o Napoli, ovvero luoghi in cui la routine dei passeggeri viene arricchita da vere e proprie opere d'arte. Questo l'obiettivo di Arte4, il bando per interventi artistici nelle stazioni della metropolitana della linea blu, la M4.

Il concorso, a tempo indeterminato, è stato lanciato da M4 - Concessionaria del Comune di Milano per la progettazione, realizzazione e gestione della Linea 4 della metropolitana - per interventi di natura creativa e artistica, sia permanenti sia temporanei, da realizzarsi nelle Stazioni della Blu.

L'obiettivo - spiega l'assessore comunale ai Trasporti, Marco Granelli - è trasformare le aree della M4 in spazi urbani d’interesse e voler migliorare il territorio cittadino, considerando tale anche quello sotterraneo. Arte4 potrà restituire ai milanesi e a tutti i viaggiatori uno spazio non solo funzionale ma anche confortevole ed attrattivo.

Chi fosse interessato a partecipare al bando - aperto sia a privati cittadini, imprese, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche, accademie e università - può avere maggiori informazioni consultando il sito metro4milano.it.

Della M4 (blu), che deve ancora entrare in funzione, è già previsto un prolungamento rispetto al piano originario. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, da un lato si punta verso Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, dall'altro verso l'Idroscalo e Segrate. In centro, inoltre, l'arrivo di questa nuova linea porterà un restyling con nuove aree pedonali, alberi e verde.