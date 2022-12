Gli Articolo 31 spiegano perché da Milano (Mecca degli zanza) vanno a Sanremo

C'è tantissima Milano nel testo del freestyle con cui gli Articolo 31 annunciano e spiegano la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023. "Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati, dai dischi certificati", canta J-Ax nel video caricato sui social. "Quindi - prosegue - zero operazione nostalgia, è un’operazione tipo chirurgia facciale che vi cambia i connotati. Avevo detto mai più con Jad o con Fedez".

"Avevo detto mai un talent alla tele - continua J.Ax - . La vita poi m’ha detto: coglione perché ti blocchi? Lo sai chi non non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti. Ho detto mai Sanremo e ci vedremo al’Ariston e se ti manda in acido succhiami il gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere una band perché maniaco del controllo. Non sono un dittatore come Kim in Nord Corea".

"Quindi quando Jad ha detto: andiamo. Ho detto: bella idea. Partiamo da Milano - canta -. Mecca degli zanza, Beppe si fa i selfie in Sala, ma in cantina scracka senza soldi in tasca. L’inclusività è una farsa, puoi chiamarla nolo ma rimane un nolo-gramma. Quindi l’Articolo ritorna. Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci caga sopra", conclude il brano dedicato all’annuncio sanremese".