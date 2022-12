Quasi 1 milione di visitatori all'Artigiano in Fiera

Sfiora il milione di visitatori l'edizione 2022 di Artigiano in Fiera, a Rho. Un successo che, per il presidente di Ge.Fi. Antonio Intiglietta, "non era affatto scontato", visto il periodo precedente dominato anche dalla pandemia covid. L'edizione di quest'anno si è chiusa domenica 11 dicembre e ha visto esporre 2.350 stand (provenienti da 84 paesi) in sette padiglioni. Gli addetti al lavoro, nei nove giorni di fiera, sono stati oltre 12mila.

"Il 2022 - ha proseguito Intiglietta - si è confermato l'anno della ripresa. Ripartiremo da qui, consapevoli delle difficoltà, per un 2023 che sarà l'anno dello sviluppo con l'obiettivo di rendere ancora più affascinante e attraente la nostra fiera, mettendo al centro la persona e il suo cuore". L'appuntamento è dal 2 al 10 dicembre del 2023.