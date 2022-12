Quante persone hanno visto Stanotte a Milano

Successo per "Stanotte a Milano", programma di Alberto Angela dedicato alla metropoli lombarda trasmesso la sera di Natale su Rai1. Il suggestivo viaggio tra arte e storia nella capitale morale d'Italia ha tenuto incollati alla tv 3 milioni 420 mila telespettatori pari al 23,8 di share attestandosi come il programma più visto della fascia oraria. I dati sono stati resi noti dall'ufficio stampa della Rai attraverso un comunicato.

Durante la trasmissione sono stati snocciolati aneddoti sulle meraviglie della città (Duomo e Scala in primis) ma anche su angoli lontani dalle luci della ribalta. La Milano vera, quella dei lavoratori. Quella col Coeur in man. "L’idea era di raccontare la città cercando però spigolature, non cose scontate", aveva spiegato Alberto Angela durante la conferenza stampa di presentazione precisando che era stato registrato anche un racconto molto intimo di Adriano Celentano: "Si è aperto come un fiore", aveva puntualizzato il divulgatore.

"Ci siamo chiesti dove fosse via Cristoforo Gluck e quando la siamo andati a cercare l'abbiamo trovata in una zona di case popolari, tutto sommato anonima, niente di speciale… per questo abbiamo pensato di chiedere a lui di spiegare cosa fosse davvero in quegli anni dopo la guerra la vera strada di quella canzone". Risultato? Una vera e propria chicca "un regalo a tutti gli italiani da parte di Celentano - ha puntualizzato Angela -. Con noi è stato di una disponibilità incredibile, di grande gentilezza. Ha accettato perché parlare della via Gluck significava anche raccontare un luogo che gli ha cambiato la vita".

Dove vedere "Stanotte a Milano"

Il programma è andato in onda nella serata di domenica 25 dicembre ma si può riguardare in tutta tranquillità senza aspettare repliche: è disponibile sul portale di Raiplay a questo indirizzo.