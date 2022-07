Il Comune che rende gratuiti gli asili nido

Un Comune dell'hinterland di Milano rende gratis l'asilo nido comunale. Le famiglie di Buccinasco con Isee fino a 40mila euro avranno la possibilità di non pagare la retta dal mese di gennaio del 2023. La giunta ha deciso di integrare con risorse comunali gli interventi già previsti: la misura regionale Nidi gratis e il Bonus asili nido dell'Inps.

Una misura che il sindaco Rino Pruiti, rieletto nel 2022 alla guida del Comune di Buccinasco, ha inserito nel programa elettorale e negli indirizzi di governo 2022-2027 presentati durante il primo consiglio comunale della nuova amministrazione: "Crediamo molto in questa misura rivoluzionaria per il nostro territorio - ha dichiarato -. Con il prossimo bilancio, che approveremo entro la fine dell'anno, stanzieremo i fondi per coprire le spese delle famiglie per la retta del nido, mensa esclusa".

Le famiglie dovranno in ogni caso richiedere le misure già previste e citate sopra: in particolare, il contributo dell'Inps copre in buona parte le rette di frequenza, assegnando 3mila euro con Isee Minorenni fino a 25mila euro, scendendo a 2.500 euro di contributo fino a 40mila euro e arrivando a 1.500 euro per gli Isee Minorenni superiori a 40mila euro. Per chi ha un Isee fino a 20mila euro si aggiunge la misura regionale Nidi Gratis.

Il Comune di Buccinasco interviene invece con il sostegno per le famiglie residenti con Isee da 20mila a 40mila euro, con l'obiettivo di estendere la sostanziale gratuità del servizio asili nido del Comune. Alle famiglie resterà da sostenere la spesa per la mensa.