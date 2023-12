L'ex detenuto che ha perso il lavoro ha diritto all'assegno di disoccupazione

Ha diritto alla Naspi (indennità di disoccupazione) un ex detenuto che, mentre si trovava agli arresti domiciliari, da settembre 2021, ha svolto un'attività di lavoro per conto del Ministero della Giustizia. Era impiegato tutti i giorni della settimana tranne uno, di riposo, e per questa attività è stato regolarmente retribuito e assicurato all'Inps. Che, però, ha respinto sia la domanda dell'assegno sia, dopo il diniego, il ricorso dell'ex detenuto. Ma ora il Tribunale del lavoro di Milano gli ha dato ragione.

Secondo l'Inps, l'attività lavorativa durante la detenzione presenta particolari caratteristiche: dalla graduatoria tra detenuti ai turni e avvicendamenti tra loro. Caratteristiche che renderebbero la cessazione del lavoro del detenuto all'interno dell'amministrazione penitenziaria (come nel caso dell'uomo che ha fatto ricorso) diversa da una 'normale' cessazione del rapporto di lavoro. L'avvocata dell'ex detenuto, Silvia Gariboldi, e il patronato Inca-Cgil Milano si sono allora rivolti al Tribunale del lavoro, e hanno vinto la causa.

Il patronato contesta all'Inps di trattare diversamente i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (che, ad esempio, si avvicendano tra loro) e quelli ammessi al lavoro esterno presso cooperative, aziende e così via, a cui invece la Naspi sarebbe regolarmente riconosciuta.

"L'importanza della sentenza consiste nelle motivazioni con ci viene ribaltata questa posizione dell'Inps", si legge in una nota del sindacato, che cita la sentenza: "Qualunque sia la ragione della disoccupazione involontaria, ad esempio la cessazione dello stato di detenzione o l'avvicendamento, si realizza comunque quello stato di disoccupazione involontaria che giustifica la concessione dell'indennità". E ancora, "non esistono specifiche previsioni che escludano il riconoscimento dell'indennità ai detenuti".