Il piano di regione Lombardia contro il "modello Salis"

“Regione Lombardia sta attuando un piano senza precedenti, da 1,5 miliardi di euro, per l’edilizia residenziale pubblica e gli alloggi a canone agevolato. Il programma, denominato ‘Missione Lombardia’, mette in primo piano la cura del patrimonio, le riqualificazioni degli immobili e l’efficientamento del sistema delle assegnazioni. Non riconoscere lo sforzo in atto è nella migliore delle ipotesi miope e nella peggiore scorretto e in malafede". Testo e musica dell'assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, che ha parlato a Lnews dopo la protesta organizzata fuori da palazzo Lombardia dai sindacati, che criticavano proprio la gestione delle case popolari del Pirellone.

E Franco non ha risparmiato un "pensiero" a Ilaria Salis, la maestra antifascista arrestata a Budapest e ora eletta eurodeputata nelle file di Alleanza verdi sinistra che avrebbe un debito con Aler a causa di alcune occupazioni abusive. "Da quando ho assunto l’incarico in Giunta - ha specificato Franco - sono sempre stato aperto al confronto con i sindacati: non più tardi di una settimana fa ho ricevuto una delegazione di rappresentanti degli inquilini. La mia agenda, nell’ultimo anno e mezzo, è ricca di incontri con le parti sociali: spiace che ora i sindacati rinuncino al dialogo preferendo una contrapposizione di piazza dal sapore ideologico e politico. La campagna elettorale è finita, forse non se ne sono ancora accorti”.

"Una cosa deve essere chiara: Regione Lombardia è dalla parte della legalità e degli inquilini che rispettano le regole. Difendiamo le persone perbene che pagano il canone d’affitto, non i morosi e gli abusivi come Ilaria Salis. Evidentemente abbiamo sensibilità differenti. C’è chi sostiene il ‘modello Salis’, la Regione ovviamente sta dalla parte dei cittadini onesti. Chi occupa alloggi abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto: noi tuteliamo i cittadini perbene e siamo contro la cultura dell’illegalità. Su questo possono fare tutte le manifestazioni che vogliono, ma noi non arretriamo", ha assicurato l’assessore.