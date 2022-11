Quasi 1 milione di euro per i lombardi che hanno bisogno di un assistente familiare

Un milione e mezzo di euro per gli assistenti familiari da Regione Lombardia. Il finanziamento, che si va a sommare a quelli precedenti, è stato deciso dalla giunta regionale martedì 8 novembre. 900mila euro sono destinati al bonus 'assistenti familiari', 600mila serviranno invece a consolidare l'attività degli sportelli e registri territoriali.

Il bonus consiste in un contributo finalizzato al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistente familiare iscritto nei registri territoriali. Il contributo è assegnato all'intestatario del contratto con l'assistente: può essere la stessa persona assistita, un familiare, il tutore o l'amministratore di sostegno. L'intestatario deve avere un reddito Isee fino a 35mila euro e la residenza in Lombardia da almeno cinque anni.

Gli sportelli e i registri territoriali sono stati pensati per supportare le famiglie nella ricerca degli assistenti, e i lavoratori nel trovare un impiego in questo campo. Presso gli sportelli si prestano servizi di informazione e consulenza per facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta.

"Con questo rifinanziamento - ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - intendiamo offrire ad un numero maggiore di famiglie lombarde un aiuto economico per le spese sostenute per l'assistenza di un loro caro e allo stesso tempo garantire anche a questa categoria di lavoratori, che rappresenta un supporto fondamentale per gli anziani e le persone più fragili, una maggiore tutela".