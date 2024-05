Imputati e condannati faranno gli assistenti stradali a Milano

Presidieranno gli attraversamenti stradali a rischio, agevolando il transito dei pedoni: sono gli assistenti pedonali che da lunedì 6 maggio, Giornata Europea della Sicurezza Stradale, frequenteranno il primo corso di formazione per l'istituzione dell'assistente pedonale presso la Scuola del corpo di polizia locale di Milano.

Cosa faranno gli assistenti stradali

Il progetto, che si chiama "Ruote ferme, pedoni salvi", è ideato dalla Afvs - Associazione familiari e vittime della strada Ets - con il Comune di Milano e vede impiegati come assistenti pedonali imputati, indagati o condannati ai lavori di pubblica utilità ai fini della Messa alla Prova o quale pena sostitutiva, per reati prevalentemente inerenti alla circolazione stradale. L’intento del progetto è quello, da un lato, di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, dall’altro rieducare gli utenti sottoposti a misura alternativa che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. L'attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico.

Nelle prossime settimane, dopo la formazione, entreranno in servizio circa 30 assistenti, equipaggiati con pettorina ad alta visibilità, paletta e led luminoso.

Il progetto è totalmente finanziato dal Fondo vittime della strada, istituito dall'associazione, e ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia e Anci. “Con grande soddisfazione – commenta Giacinto Picozza, presidente Afvs – comunichiamo il lancio del progetto 'Ruote ferme, pedoni salvi' anche a Milano. Attraverso l'attività di assistenza ai pedoni e il coinvolgimento diretto nella promozione della sicurezza stradale, gli Assistenti Pedonali potranno contribuire attivamente a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere una cultura del rispetto reciproco. Ringrazio il Comune di Milano che ha creduto nell’iniziativa dimostrando come sia possibile realizzare progetti di grande impatto sociale con una collaborazione sinergica”.