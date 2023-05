Alla Statale arrivano gli assorbenti gratis

All'Università Statale di Milano arrivano gli assorbenti gratis. La decisione è arrivata il 28 aprile, con l'approvazione all'unanimità, in consiglio d'amministrazione, di una specifica mozione per l'erogazione gratuita del materiale igienico-sanitario (tra cui gli assorbenti) a favore di studenti e personale universitario. Un primo tentativo, a marzo, non era andato a buon fine: il consiglio aveva deciso di rinviare la votazione. In Statale esistono già distributori di assorbenti a 20 centesimi l'uno ma, con questa decisione, l'ateneo milanese è il secondo italiano (dopo Padova) che li erogherà gratis.

"Si tratta di una grande vittoria per la comunità studentesca e per l'ateneo", commenta Flavia Faccini, rappresentante degli studenti in Cda per la lista Studenti Indipendenti Statale-Link. La richiesta è stata supportata da tutta la comunità studentesca, con centinaia di firme raccolte nell'ultimo mese. Verrà distribuito un kit di cortesia composto da una scatola con assorbenti igienici, fazzoletti disinfettanti e cerotti.

Il 7 marzo era stata organizzata un'azione dimostrativa, nel cortile centrale dell'università, per sottolineare la necessità della gratuità degli assorbenti: era stato installato un finto assorbente gigante. I manifestanti avevano esposto cartelli come "siamo incazzate ma non abbiamo il ciclo" e "una donna spende 500 euro all'anno per assorbenti, pillole e antidolorifici". Nella stessa giornata, però, il Cda dell'ateneo aveva rinviato la decisione.