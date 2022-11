Il profumo unico del mare nel cuore di Milano

Che cosa c'è di più bello che godersi una cena unica a base di pesce? Per vivere un momento unico insieme alle persone a cui vogliamo bene, e gustare cibo di altissima qualità, andiamo alla scoperta di un luogo semplicemente imperdibile a Milano.

Un ambiente caldo e raffinato

Ci troviamo a pochi passi da Piazza della Repubblica, in Via Vittor Pisani 2, dove Assunta Madre accoglie i clienti in un ambiente caldo e raffinato, appagando il palato dei clienti con pesce freschissimo e sapientemente lavorato.

Il ristorante, presente anche a Roma e Porto Cervo, è conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua offerta di alto livello ed è apprezzato da imprenditori, attori e personaggi dello star system internazionale.

Che cosa si può gustare da Assunta Madre

Appena entrati, i clienti si troveranno a bordo di uno yacht elegante, con elementi in legno e boiserie e in stile marinaro. Ad accoglierli c’è l’ormai famoso banco del pesce, selezionato tutti i giorni dallo staff del ristorante che partecipa alle aste del litorale tirrenico.

Il pescato di ottima qualità garantisce tutte le sere un menù sempre eccellente e diverso in base alla disponibilità del giorno. Lo chef Franco Bloisi, a capo della brigata, lavora le materie sapientemente con creatività, valorizzando ed esaltando il sapore senza scendere a compromessi.

Gli ospiti potranno così scegliere come degustare le prelibatezze offerte dal mare: crudo, alla griglia, al sale o in qualunque modo desiderato, lo staff e lo chef sapranno trasportare i clienti in un viaggio culinario prelibato e sofisticato. Il ristorante conta su una cantina di vini esclusivi e da un’esclusiva selezione di bollicine.

Un ristorante perfetto per ogni occasione

Assunta Madre rappresenta la location perfetta per una cena esclusiva, assicurando agli ospiti momenti speciali grazie al personale di sala che garantisce un servizio accurato, attento alle esigenze del cliente e fluido.

Altro elemento distintivo del ristorante è la sala del privé in cui trascorrere serate indimenticabili. Un luogo esclusivo, accessibile solo tramite ascensore privato, che ospita un bar e una sala che può accogliere oltre 60 persone.

Il ristorante, così come il suo privé, è il luogo ideale non solo per cene intime. Assunta Madre si presta perfettamente agli eventi aziendali: il pesce fresco e prelibato e lo staff preparato assicurano una cena aziendale indimenticabile.

Informazioni utili

Per riservare la vostra cena esclusiva contattare i seguenti numeri: 02.6706138 o 366.4308883, oppure visitare il sito dedicato.