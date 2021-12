A Milano è stato venduto un dinosauro all'asta

Henry ha trovato casa. L'esemplare di Hypacrosaurus, 4 metri di lunghezza, battuto all'asta martedì da "Cambi casa d'aste", è stato aggiudicato a 240mila euro - 300mila spese comprese - dopo una breve serie di rilanci. L'acquirente, che era presente in sala ma ha preferito restare anonimo, ha promesso che il dinosauro resterà in Italia.

"Henry", così è stato ribattezzato, è un esemplare di Hypacrosaurus, "un dinosauro ornitopode appartenente alla famiglia degli adrosauridi. Il suo nome significa 'vicino alla lucertola più alta', dal greco υπο-, hypo, meno + ακρος, akros, alto, per la misura più moderata del suo scheletro rispetto al Tyrannosaurus. L’Hypacrosaurus si distingue facilmente per le alte spine neurali e la caratteristica forma della cresta, alta e arrotondata", hanno spiegato da Cambi, che in passato aveva battuto all'asta un altro esemplare di dinosauro.

"Il materiale osseo di questo esemplare è stato raccolto dai nativi della Blackfeet Indian Reservation, in un unico strato, in una cava ben definita e relativamente piccola appartenente ad un affioramento della Two Medicine Formation, nella contea di Glacier, Montana", si legge nella descrizione del lotto.