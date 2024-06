Cimitero Monumentale, all'asta tre edicole per 1 milione e 200mila euro

Sono messe all'asta le concessioni per tre monumenti funerari di pregio al cimitero monumentale di Milano. Il valore dei bandi supera il milione e 200mila euro. La procedura d'asta, alternativa allo scorrimento delle liste d'attesa, salvaguarda chi è già presente in graduatoria: potrà infatti partecipare presentando un'offerta economica di importo pari alla migliore presentata da altri. Nel caso di più offerte per la stessa edicola provenienti dalla lista d'attesa, vincerà il soggetto con la richiesta più antica.

Le basi d'asta ammontano a 477.509,98 euro per l'edicola del riparto III, spazio 130. A 389.384,40 euro per quella del riparto V, spazio 85. E a 372.526,40 euro per quella del riparto II, spazio 170. La concessione avrà una durata di 99 anni.

Per partecipare occorre essere maggiorenni e residenti a Milano nella data di sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare, il requisito della residenza deve permanere fino alla stipula del contratto di concessione del monumento funebre. Sarà possibile partecipare all’asta per più edicole ma si potrà risultare aggiudicatore di una sola di esse. L’asta si svolgerà il 24 settembre alle 10 presso la sala formazione al secondo piano del Palazzo di via Larga 12 (con ingresso da via Pecorari 3). La visita alle edicole deve essere prenotata al numero 02.88465600, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale istituzionale del Comune di Milano.