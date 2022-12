Centinaia di Iphone e Macbook: scatta l'asta degli oggetti persi a Linate e Malpensa

Centinaia di Iphone, Macbook, ma anche giacche, maglioni, occhiali da sole e e-book reader. Sono solo alcuni degli oggetti smarriti dai viaggiatori tra gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa che verranno battuti all'asta nei prossimi giorni,.

L'asta si svolge online e gli annunci sono stati pubblicati sul portale web di un'agenzia specializzata (a questo indirizzo si può vedere tutto quello che è in vendita). La maggior parte degli oggetti non è venduto singolarmente ma in lotti: e-book, tablet, computer portatili vengono venduti in insiemi che vanno da 15 a 50, stesso discorso per vestiti e oggetti insoliti (tra questi figurano uno xilofono in bambù, una macchina da caffè e un Canta Tu X-Factor).

Per partecipare all'asta bisogna iscriversi al sito e versare una cauzione, questo passaggio si può fare sia attraverso carta di credito, bonifico, assegno circolare e contanti (ma in questo caso il limite è 2.999 euro). La vendita sarà telematica: la gara inizierà il 12 dicembre e terminerà 4 giorni dopo, il 16 dicembre; i rilanci verranno formulati esclusivamente in via telematica con la simultanea connessione del referente della procedura e degli offerenti. Ovviamente vince chi al termine dell'asta offre di più. Gli oggetti dovranno poi essere ritirati presso la casa d'aste dato che i costi di spedizione non sono inclusi nell'asta.