Il Comune di Milano mette all'asta aree di proprietà

Due lotti di immobili di proprietà del Comune di Milano vanno all'asta. Si tratta di un'area situata tra via Messina 50 e via Cenisio 2 (primo lotto) e di due complessi, quello di via Messina 53 e quello di largo De Benedetti 1 (secondo lotto). La base d'asta è rispettivamente di 38,3 milioni e 28,99 milioni, ma si andrà all'incanto il 30 settembre. Non è possibile partecipare ad entrambi i lotti. L'obiettivo del Comune di Milano è di razionalizzare le proprie sedi e valorizzare economicamente i beni.

Il primo lotto (tra via Messina 50 e via Cenisio 2) è attualmente utilizzato dalla polizia locale a deposito di autoveicoli rimossi ed è inquadrato nel Pgt (Piano di governo del territorio) con questa funzione. All'asta va una porzione a nord, di 10.673 metri quadrati, con la possibilità di inserirvi funzioni residenziali, terziarie, direzionali, commerciali o di servizio e box interrati, mentre Palazzo Marino manterrà la proprietà della porzione sud, con il fabbricato di via Cenisio in cui è ospitata la Piccola Scuola di Circo, la cui concessione scadrà nel 2036. Parliamo di un'area molto vicina all'ex scalo Farini, in via di trasformazione.