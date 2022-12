A Milano ci sarà un'asta di disegni del Signore degli anelli

Disegni, illustrazioni e dipinti, realizzati da artisti internazionali, tutti a tema Signore degli anelli, verranno battuti all'asta nella sede di Finarte a Milano nella giornata di mercoledì 14 dicembre. I prezzi? Il pezzo più economico ha una base d'asta di 150 euro, quelli più pregiati partono da 9.500.

Il corpus principale dell'asta è costituito da opere provenienti dalla Dama Collection (la seconda più importante collezione al mondo di arte tolkieniana dopo quella del Greisinger Museum di Jenins in Svizzera), disegni e illustrazioni raccolte in oltre 20 anni di appassionata ricerca ed esposte in decine di mostre in Italia ed all'estero.

Gli artisti presenti in catalogo sono tra i massimi rappresentanti del genere fantasy e più di ogni altro hanno contribuito a definire graficamente l'universo tolkieniano: Alan Lee, Ted Nasmith, David Wenzel, Stephen Hickman, i fratelli Hildebrandt, Tim Kirk, Chris Achilleos, Roger Garland, Ralph Bakshi e tanti altri.

La proposta è arricchita da due sezioni speciali dedicate ai due massimi interpreti del mondo di Tolkien in Italia: Angelo Montanini e Luca Michelucci. Celebrati sia in Italia che all’estero Michelucci e Montanini hanno realizzato opere iconiche diventate immagini per calendari, giochi di carte, libri e quant'altro, molte delle quali presenti nel nostro catalogo d’asta.

In un momento in cui in tutto il mondo si è ravvivato l'interesse per l'opera di Tolkien grazie alla serie Amazon "Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere", l'asta, spiega Finarte in un comunicato, "vuole portare i collezionisti e gli appassionati all’interno di quel mondo fantastico che da quasi un secolo infiamma la fantasia di milioni di lettori. Sarà sorprendente per i collezionisti accorgersi di quanto le opere in asta abbiano influenzato la realizzazione grafica sia della trilogia di Peter Jackson sia della serie Amazon, difatti la maggior parte delle opere sono datate tra gli anni '70, '80 e '90, ben prima che le major cinematografiche scoprissero il capolavoro di Tolkien".