A Milano l'asta con quadri da milioni di euro

Quadri di Lucio Fontana, Giorgio Morandi ma anche pezzi firmati Alighiero Boetti. Sono solo alcune delle 62 opere che verranno battute all'asta da Sotheby's il prossimo 23 novembre a Milano. Per partecipare all'asta bisogna avere un portafogli ben fornito dato che i prezzi non sono proprio bassi. Un esempio? Il prezzo base per una natura morta di Morandi è 700mila euro, praticamente come un trilocale in una zona semicentrale di Milano.

"La stima complessiva delle opere pre-vendita è ampiamente in linea con alcune delle più forti stagioni di Contemporary Art a Milano, inoltre più di tre quarti delle opere in vendita non sono mai state offerte all'asta prima d'ora", hanno precisato dalla società di aste. Le opere si potranno ammirare a partire da venerdì 18 novembre nelle gallerie di Sotheby's a Milano (palazzo Serbelloni in Corso Venezia 16), l'esposizione rimarrà aperta fino al 22 Novembre, quando chiuderà per lasciare spazio all'asta del 23 Novembre.

I pezzi più pregiati

Uno dei pezzi più pregiati che verrà battuto all'asta sarà "Le Canapé Bleu" di Domenico Gnoli (valore stimato 1-1,5 milioni di euro). L'opera, raffigurante un divano blu intenso e dettagliato, è stata al centro della recente retrospettiva dell'artista alla Fondazione Prada. La tela - in uno stile caratteristico dell'artista - ingrandisce un frammento nitido di un oggetto domestico: in questo caso un divano spoglio, privo di presenza umana. Ad un primo sguardo, il primo piano sembra semplice, ma a un'osservazione più attenta e prolungata, l'oggetto si espande lentamente verso lo spettatore, costringendolo a confrontarsi con la mancanza di contesto in cui si trova. Ad aprile, Sotheby's Italia ha venduto per 1,2 milioni di euro la Mise en plis n.1 di Gnoli del 1964, che è stata anch’essa esposta nell'ambito della mostra "Domenico Gnoli" alla Fondazione Prada. Inoltre, la sede di Milano detiene tuttora il record italiano per l’artista con la vendita di Sofa del 1968, aggiudicato per 2,5 milioni di euro nel novembre del 2016.

La tela di Gnoli è affiancata da un'opera rasserenante di Giorgio Morandi appartenente alla sua classica serie delle nature morte (stima: 700mila-1 milione di euro). Così come Gnoli gravitava verso la pittura degli interni e degli oggetti quotidiani che lo circondavano, anche Morandi si rivolgeva alla sua casa-studio e trovava ispirazione dagli oggetti apparentemente banali che vi si trovavano. In Natura Morta, bottiglie, scatole e barattoli sono raggruppati su un piano d'appoggio non descrittivo, spogliati delle loro etichette, per creare una composizione tenue e contemplativa.

L'asta di questa stagione autunnale porterà sul mercato anche tre opere di Alighiero Boetti, ciascuna proveniente da una serie fondamentale e realizzata nell'arco di due decenni (dal 1968 al 1988). A guidare il gruppo è la Colonna, opera emblematica dell'artista, in cui sottili centrini di carta da pasticceria sono disposti verticalmente su un asse di ferro centrale a formare una grande e robusta colonna. Realizzata nel 1968, Colonna segna sia il culmine delle prime ricerche dell'artista nell'ambito dell'Arte Povera sia l'inizio della direzione più concettuale che la sua arte avrebbe preso dopo questo anno decisivo. La vendita arriva a una settimana di distanza da quella della più importante Mappa di Boetti, venduta all'asta per la cifra record di $8.8 milioni / €8.5 milioni da Sotheby's a New York.

Anche 6 opere di Lucio Fontana sono presenti nell'asta serale e offrono una panoramica complessiva della produzione fondamentale dell'artista. Tra le opere di spicco c'è il Concetto Spaziale, New York, realizzato da Fontana nel 1962, dopo un periodo trascorso nella città che avrebbe lasciato un impatto profondo e duraturo sulla sua produzione artistica (stima 500-700mila euro). Un altro Concetto Spaziale dello stesso anno, di colore rosa acceso e mai mostrato prima al pubblico, sarà offerto insieme al Drago in ceramica, magistralmente realizzato (entrambi con una stima di 400-600mila euro).

Le opere di questa edizione saranno affiancate da opere di rilievo di artisti internazionali, molte delle quali sono state finora ospitate in collezioni italiane. Tra le opere più importanti figurano Relief n. 8 del 1969 di Henryk Stazewski, un iconico dipinto di Hans Hartung degli anni Sessanta appartenuto alla Fondation Hartung-Bergman (stima 200-300mila euro), una tela di Hermann Nitsch lunga più di quattro metri (stima 100-150mila euro); e un'opera di Friedensreich Hundertwasser (stima 100-150mila euro). Per Stazewski e Hundertwasser questo sarà il primo debutto all’asta in Italia.