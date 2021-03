Il vaccino di Astrazeneca verrà utilizzato anche per gli over80, dice Bertolaso

Per gli anziani in Lombardia venivano usati i farmaci prodotti da Pfizer e Moderna

La Lombardia userà il vaccino anticovid prodotto da Astrazeneca anche per gli Over80. Lo ha dichiarato il consulente della Regione per la campagna vaccinale Guido Bertolaso a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale a Codogno nella mattinata di mercoledì 24 marzo.

"Ho parlato questa mattina con il direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza e abbiamo condiviso l’opportunità e la possibilità di vaccinare con AstraZeneca anche gli over 80 — ha detto l’ex numero uno della Protezione civile —. La Lombardia ha vaccinato solo con Pfizer e con Moderna per quelli a domicilio, ma potendo usare anche AstraZeneca potremo implementare la tempistica delle vaccinazioni anche per gli over 80".

"Se Bertolaso ha detto che lo facciamo, lo faremo", ha dichiarato a stretto giro Giovanni Pavesi, direttore generale al Welfare della Lombardia, durante la commissione sanità al Pirellone. "Il ministero non propone un limite di eta'. Può essere somministrato Astrazeneca anche all'80enne che non ha immunodeficienze e particolari condizioni di trattamenti farmacologici", ha aggiunto.

Il vaccino di Astrazeneca

Il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese è tornato a essere somministrato nella giornata di venerdì 19 marzo dopo il secondo via libera dell'Ema.

"La conclusione alla fine de conti è che AstraZeneca funziona, costa meno di altri e questo può forse creare qualche problema a livello di contrattazione internazionale", aveva detto nei giorni scorsi Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su RaiRadio1.