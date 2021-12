Cos'è questa storia di Atm pronta ad aiutare la romana Atac (ma non con Giana)

La Capitale chiama, Milano risponde. Ma con una riserva. Sembra sempre più probabile una collaborazione tra Atac e Atm, le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale a Roma e sotto la Madonnina. Nelle scorse ore ne ha parlato anche il sindaco meneghino, Beppe Sala, che non ha affatto chiuso all'idea - anzi -, pur escludendo ogni possibile coinvolgimento di Arrigo Giana, direttore generale della società di Foro Bonaparte.

“Le speculazioni su Arrigo Giana presidente di Atac non hanno senso, sono speculazioni", le parole del primo cittadino al convegno organizzato da Direzione Nord a Palazzzo delle Stelline. Però, c'è un però. "Non sono notizie infondate che Roma e Milano si parlano", ha proseguito Sala, ammettendo che "un profilo di grande responsabilità in Atm, vicino a Giana" è "disponibile a lavorare per Atac a Roma”. In sostanza, il manager che lavora nel capoluogo lombardo potrebbe portare nella Capitale le sue conoscenze.



"Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano, e dall’altra difendere i propri interessi", ha continuato Sala, spiegando che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, gli ha chiesto “disponibilità” sul management. "Tutto questo è oggetto di discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco di Roma" ma anche "con il sindaco di Napoli, con cui abbiamo presentato insieme un progetto per Napoli, Roma, Milano, per la sostituzione degli autobus, che è un progetto chiave di Atm".

Già a margine dell’incontro sul Pnrr, Sala si era espresso sul tema, rimarcando che "quello che deve fare una grande città come Milano è di manifestare un senso di generosità. Sul trasporto pubblico stiamo lavorando con Roma e Napoli per presentare un progetto sugli autobus elettrici e sto ragionando con il sindaco Gualtieri che contributo manageriale possiamo dare".

"Al momento, c'è una persona attualmente alle dipendenze di Giana come possibile responsabile. Se c'è bisogno, possiamo immaginare che possa lavorare su Roma. Con questo vogliamo manifestare che la leadership la si conquista anche con il sostegno che si può dare agli altri. Non credo - aveva concluso - che possano esserci atteggiamenti egoistici da parte nostra, lo escludo totalmente".