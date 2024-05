Disabilità, Atm punta a migliorare l'accessibilità ed eliminare le barriere architettoniche

Atm e Ledha Milano hanno siglato un accordo volto a rafforzare il proprio impegno nella promozione del diritto all'accessibilità e al trasporto di persone con disabilità. L'obiettivo, oltre a quello concreto che porta all'implementazione di strumenti di inclusività nelle stazioni e sui mezzi di trasporto, è anche quello di sensibilizzare maggiormente le persone.

Il protocollo Atm-Ledha non solo prevede dei tavoli tecnici di confronto periodici, ma anche corsi di formazione per tutti i dipendenti Atm che lavorano a contatto con i clienti. In tal modo ci si prefigge di migliorare la relazione e il supporto a favore dei passeggeri con disabilità di ogni tipo. Attraverso il confronto con l'associazione, per Atm sarà possibile sviluppare soluzioni concreto per migliorare l'accessibilità del trasporto ed eliminare le barriere architettoniche.

"Oggi tutti i bus urbani e le linee metropolitane più recenti M3, M4 e M5 sono accessibili al 100% - fa sapere Atm in una nota -. Sulle altre due linee metropolitane M1 e M2, che risalgono agli anni Sessanta, prosegue il piano di interventi stabilito dal Comune di Milano e Atm per dotare di ascensori e montascale alcune stazioni che ancora oggi non ne sono provviste. Con un investimento complessivo di 21 milioni di euro partiranno i lavori per 9 stazioni: Sesto Rondò, Bande Nere, San Leonardo, Uruguay, De Angeli per la M1 e Sant’Agostino, Garibaldi e Lambrate per la M2. Va avanti in parallelo anche il rinnovo della flotta di tram e filobus".