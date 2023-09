Emergenza finita: tutti i mezzi Atm tornano regolari

Il ritorno alla normalità. Da oggi, lunedì 4 settembre, ha fatto sapere Atm in una nota, "torna pienamente operativo il servizio anche sulle linee sospese a seguito dei gravi danni subiti, nel rispetto dei tempi programmati".

"Sono infatti terminati tutti gli interventi alla rete aerea danneggiata dal violento nubifragio che si è abbattuto su Milano lo scorso 25 luglio e che aveva causato ingenti danni alle infrastrutture del trasporto e inevitabili interruzioni del servizio", hanno sottolineato dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.

"A poco più di un mese dall’evento, grazie allo straordinario lavoro delle persone di Atm, tutti i punti della rete e degli impianti sono stati ripristinati, con operazioni che si sono svolte garantendo la sicurezza dei cittadini e degli stessi lavoratori. Un lavoro incessante quello delle diverse squadre di intervento Atm, composte da oltre 100 tra tecnici della manutenzione, operatori del servizio di superficie e operai, che senza sosta hanno lavorato in queste settimane, rinunciando anche in alcuni casi alle ferie estive, per restituire alla città e ai clienti il servizio di trasporto pubblico", hanno rimarcato da Foro Bonaparte.

"Già nei giorni appena successivi al nubifragio oltre il 60% della rete tram e filobus era stata ripristinata, arrivando poi nei primi giorni di agosto al 90%. Nelle ultime settimane, si è intensificato lo sforzo per rispettare i tempi annunciati e chiudere anche i cantieri estivi programmati per la sostituzione dei binari. Con il ritorno al regolare percorso delle ultime linee tram 5, 12, 19 e 33 oggi il 100% del servizio è tornato alla normalità. Un ringraziamento speciale da parte di Atm va a tutte le persone dell’azienda che hanno lavorato ininterrottamente, ma anche a tutti i clienti del trasporto pubblico che, nonostante gli inevitabili disagi, hanno compreso l’eccezionale impegno di Atm e - ha concluso l'azienda - apprezzato il servizio alternativo istituito nelle tratte interrotte".