Lavori ai binari, tram sostituiti dai bus a Milano

Atm, l'Azienda trasporti milanesi, ha programmato il rinnovo dei binari e degli impianti di circolazione nella zona di piazza Lanza. I tram sono sostituiti dai bus B14 in una tratta dall’1 all’8 febbraio, dal lunedì al venerdì, dopo le 21:50. A comunicarlo è la stessa azienda con una nota.

Tram 2

Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra Cordusio e Baiamonti. I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Foro Buonaparte e Baiamonti. Fanno normale servizio nelle due tratte Negrelli-Cordusio e Bausan-Baiamonti.

Tram 12

Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra Cordusio e Cenisio M5. I tram sono sostituti dai bus B14 tra Foro Buonaparte e Cenisio. Fanno normale servizio nelle due tratte Molise-Cordusio e Roserio-Cenisio.

Tram 14

Devia nelle due direzioni e salta le fermate tra Cordusio e Cenisio M5. I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Foro Buonaparte e Cenisio. Fanno normale servizio nelle due tratte Lorenteggio-Cordusio e Cimitero Maggiore-Cenisio.

Quando deviano, i tram fermano in via Cusani, Foro Buonaparte (qui si cambia coi bus B14), Cadorna, via Boccaccio, piazza Virgilio, via Monti, largo V Alpini, via Pagano, corso Sempione, via Procaccini. Da qui, i tram della linea 2 proseguono per Cimitero Monumentale e via Ceresio. I tram 12 e 14, invece, proseguono per via Messina e via Cenisio.

Tram 4

Fa normale servizio tra il capolinea Niguarda (Parco Nord) e la fermata Baiamonti. Da qui, prosegue verso Cenisio, dove è possibile cambiare coi bus B14 per raggiungere il capolinea Cairoli.

Bus B14

Passa in Foro Buonaparte, viale Gadio, via Legnano, piazza Lega Lombarda, viale Montello, piazzale Baiamonti, via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini, via Messina e via Cenisio.

Trovate qui la mappa del percorso