Gli orari di metro e mezzi Atm per Pasqua e Pasquetta

Quali sono gli orari di metro e mezzi a Pasqua e Pasquetta a Milano? Atm ha organizzato il servizio per le prossime festività - domenica 17 aprile, lunedì 18 - e ha pubblicato sul proprio sito la guida completa.

"Il 17, 18 e 25 aprile tutte le linee seguono il normale orario dei giorni festivi", hanno spiegato dall'azienda di Foro Bonaparte. "Il 17 e 18 aprile sono chiusi tutti gli Atm point", mentre "il 25 aprile sono aperti gli sportelli di Centrale, Duomo e Cadorna, dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30".

"Il 17 aprile la metro leggera per il San Raffaele è chiusa. Per raggiungere l’ospedale - il messaggio di Atm ai passeggeri - usate il bus 925 che ferma in via Olgettina, davanti all’ingresso del San Raffaele. Il 18 e il 25 aprile il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20".

Nello stesso periodo, e fino al 30 aprile, sono previste modifiche al tram 5 e 33 per i lavoro di "riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in viale Regina Giovanna". Sulla M2, invece, sempre fino al 30 aprile, "dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate".