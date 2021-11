La "serie tv" su Atm, 5 puntate sui segreti dell'azienda di trasporti milanese

Ciak, si gira. Partono le riprese di “Atm Uncovered”, la mini serie sulla mobilità meneghina. Quest’anno l’azienda di trasporti milanese "apre le porte” dei suoi depositi ai cittadini con cinque puntate di circa 10 minuti ciascuna per raccontare i dietro le quinte di chi da 90 anni fa muovere Milano.

L’appuntamento in streaming è fissato per ogni domenica a partire dal 21 novembre alle ore 18.30: le puntate saranno trasmesse sui canali YouTube, Azienda Trasporti Milanesi, e Instagram, Atm_Milano, dell’azienda. Proprio sul profilo Instagram è partito venerdì il countdown: il backstage e brevi anteprime verranno mostrate ai più curiosi, in attesa di poter ufficialmente “sbirciare” in casa Atm.

La novità dell’edizione 2021 è far conoscere quanto più possibile sul mondo del trasporto pubblico. Il tradizionale evento del porte aperte ha sempre previsto la visita di una sola location aziendale: oggi invece i luoghi da scoprire saranno molteplici, a guidare gli spettatori saranno le stesse persone che con grande impegno fanno muovere ogni giorno la città.

Le cinque puntate:

21 novembre: I tram - Il viaggio parte alla scoperta di tranvieri, responsabili di esercizio e di manutenzione che illustreranno il mondo e i segreti di uno dei simboli meneghini.

28 novembre: Le sale operative - Un tour alle “control room” di via Monte Rosa e Bignami, dove i “direttori d’orchestra” spiegheranno come organizzano e coordinano il servizio dell’intera rete.

5 dicembre: La manutenzione - Si aprono le porte delle officine di Precotto, Molise e Teodosio: qui operai, responsabili delle officine e della manutenzione spiegheranno di quali interventi ha bisogno un treno della metropolitana, un bus, un filobus e un tram.

12 dicembre: Gli interventi notturni - Cosa avviene dopo il servizio? Il racconto del mondo notturno dell’azienda alla scoperta delle gallerie metropolitane, e non solo.

19 dicembre: Il futuro green - La mini serie si conclude all’insegna della sostenibilità di Atm nella sede di San Donato: il deposito che segna il primo passo verso la transizione ambientale e la costruzione di una nuova mobilità.