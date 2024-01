Si torna a viaggiare in città: tutto quello che c'è da sapere sui mezzi Atm

Settimana di rientro a lavoro ufficiale per i milanesi dopo le ferie natalizie e l’ultimo fine settimana festivo dell’Epifania. Per chi torna a viaggiare sui mezzi pubblici, Atm fornisce un resoconto di tutti gli aggiornamenti e le novità di cui tenere conto. A partire dai nuovi lettori universali presenti in metro e sui mezzi di superficie che leggono carte di credito, bancomat e abbonamenti.

Dal 1° gennaio, fa sapere Atm, l’accesso ai treni Trenord sarà possibile solo con biglietti elettronici e digitali, non più cartacei. “Continuano a essere accettati come sempre gli abbonamenti Atm su tessera elettronica”.

Proseguono i lavori di rinnovo dei binari in via Filzi e in viale Lunigiana. “Fino al 28 marzo cambiano servizio le linee 5,10,42, 87 e 728”, spiega Atm in una nota e rimanda alla pagina specifica in cui sono spiegate le deviazioni e le soluzioni alternative. Infine, l’azienda ribadisce nuovamente: “Atm non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook”, riferendosi alla recente scoperta della truffa sulle MilanoCard.

Lo sciopero

Intanto, è già stato annunciato il primo sciopero del trasporto pubblico per questo 2024. I possibili disagi saranno mercoledì 24 gennaio, quando a incrociare le braccia e scioperare saranno i lavoratori del tpl rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore, anche a Milano. Le fasce orarie garantite saranno pubblicate successivamente dall’azienda Atm. Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17.