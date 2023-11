Atm contro la violenza sulle donne: una campagna ad hoc e la panchina per Alessandra

Una campagna di sensibilizzazione contro alla violenza sulle donne. Si chiama “L’arte di opporti alla violenza” ed è un iniziativa di Atm in collaborazione con l’artista iraniana Bahar Sabzevari. L’idea arriva in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, e proprio sabato l’azienda di trasporti milanese ha deciso di dedicare una panchina rossa alla collega Alessandra vittima di femminicidio. Realizzata dai colleghi della tranviera, la panchina verrà posata dentro il deposito tram di via Leoncavallo.

La campagna sarà attiva per tutto novembre nelle stazioni della metropolitana con le opere di Sabzevari che si è fatta portavoce delle condizioni delle donne nel suo paese, l’Iran. Inoltre, nelle stazioni è possibile ascoltare gli annunci che ricordano il numero nazionale 1522.

“Crediamo nel valore delle donne, vogliamo che siano sempre di più”, si legge in una nota di Atm che ha trasmesso anche i dati di miglioramento del gender balance, un obiettivo che l’azienda sta cercando di perseguire. Oggi, infatti, meno del 10% dei dipendenti Atm è donna e, come si legge nella nota, si prevede di arrivare almeno al 15% nei prossimi anni. In quest’ottica è stata istituita la figura della ‘consigliera di fiducia’ che ha il ruolo di ascoltare e tutelare tutti i dipendenti.