Attacco hacker agli ospedali, Fontana: "Non pagheremo alcun riscatto"

Non pagheremo nulla. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a proposito della presunta richiesta di riscatto arrivata dopo l'attacco hacker all'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano.

"Noi non abbiamo pagato e non abbiamo nessuna intenzione di pagare alcunchè", le parole del presidente lombardo, martedì 3 maggio, a margine di un'iniziativa di moto terapia con ragazzi di disabilità. "Pare che la polizia postale abbia aperto una mail - ha spiegato Fontana - e dentro ci fosse una richiesta di riscatto". Le difficoltà non riguardano solo il Fatebenefratelli e Sacco ma anche tutte le sedi aziendali (Buzzi, Melloni, e 33 sedi territoriali).

Sia il governatore sia l'Asst sotto attacco hacker hanno detto di aver appreso la notizia del presunto riscatto dalla stampa, non essendone stati informati prima. "Per ora c'è una questione solo di funzionamento e non di sottrazione o eliminazione di dati - ha proseguito il governatore -. Gradualmente si sta tornando alla normalità, siamo riusciti comunque a salvare tutti i nostri dati. I sistemi stanno ripartendo e oggi in giornata dovrebbero riuscire a tornare operativi almeno su una parte delle attività, come Pronto soccorso e Cup".