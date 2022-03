Il nuovo mega attico di Wanda Nara e Mauro Icardi

C'è chi regala un mazzo di fiori, e chi un appartamento. E' quello che è successo a Wand a Nara, che ha ricevuto in dono dal marito Mauro Icardi un attico nella zona di Porta Nuova, all'interno di un complesso residenziale estremamente lussuoso.

Guarda il video del nuovo attico di Wanda Nara

Il video dell'attico

E' la stessa showgirl argentina a postare sul suo profilo Instagram un video che ritrare il campione del Paris Saint-Germain che prende il sole sul terrazzo del «mio attico a Milano».

Poco spazio ai dubbi, quindi, anche se tra i commenti c'è qualcuno che, stizzito, risponde che l'attico è del marito. "E' un regalo per me" precisa l'attrice. Di sicuro staranno comodi entrambi, se è vero che si tratta di un appartamento di 400 metri quadrati con piscina, due terrazze e una bellissima vista sul Bosco Verticale. La stima? Circa 4 milioni di euro.

Mauro Icardi in visita al cantiere nel 2019 (foto di repertorio)

D'altra parte al cuor non si comanda, anche dopo le liti e i tradimenti della coppia che avevano fatto il giro del web. Ma spesso, come canta il buon Venditti, "gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". In questo caso su un mega attico, Ça va sans dire.