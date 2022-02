Attilio Fontana dice la sua su Putin e la guerra russa in Ucraina

"Ho sentito questa mattina il console ucraino a Milano, Andrii Kartysh, per manifestargli la piena solidarietà della giunta regionale e dell'intera comunità lombarda". Lo comunica il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Mi sono informato sull'evoluzione della situazione e gli ho detto che per qualunque necessità noi siamo qui. Mi ha rappresentato la situazione, staremo sempre in contatto per aggiornarci reciprocamente", aggiunge il governatore parlando a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

"Putin è stato trattato come sono stati trattati tutti i capi di stato e un capo di stato di una nazione importante come la Russia". La risposta di Fontana, a margine della conferenza, rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva se, in questi anni, il presidente Putin fosse stato troppo accreditato da diverse forze politiche.

Il presidente ha poi spiegato cosa ne pensa della linea diplomatica italiana che prevede di non aprire alcun dialogo con Putin, finché non fa un passo indietro. "Non è mio compito - ha spiegato Fontana - e non sono neanche in grado di fare valutazioni, credo che i diplomatici abbiano delle capacità e delle competenze per poter individuare la linea migliore per affrontare... Io spero che prevalga la diplomazia, come? Lo lascio a loro".

"Non abbiamo ancora fatto valutazioni da un punto di vista economico, io spero che non si blocchi tutto", l'augurio del governatore.