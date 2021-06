Da oggi in Bicocca c'è l'aula Giulio Regeni

Per ricordare. Sempre. Da oggi l’aula U9-1 dell'università Bicocca di Milano porta il nome di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. L'aula è stata presentata oggi nel corso dell’incontro per gli studenti che l’ateneo ha organizzato con i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

L'appuntamento - hanno spiegato dall'università - è stato il momento per "ripercorrere i lunghi anni della battaglia legale alla ricerca della verità su Giulio" e per fare il punto sui "passi in avanti fatti verso la giustizia e quelli ancora da compiere".

All'evento hanno preso parte la rettrice dell'università, Giovanna Iannantuoni - che ha voluto fortemente questo incontro -, Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni, e Filippo Cucchetto, presidente del consiglio degli studenti dell’Ateneo. Proprio Iannatuoni e Cucchetto, insieme, hanno svelato la targa che ha ribattezzato formalmente l'aula U9-1, che da adesso sarà l'aula Giulio Regeni.

Regeni, a che punto è la ricerca della verità

A maggio scorso, il gup Pierluigi Balestrieri ha rinviato a giudizio gli agenti della National Security coinvolti nella morte del ricercatore. Secondo la Procura il giovane sarebbe stato privato della libertà per nove giorni, torturato "per motivi abietti e futili" e poi assassinato.

I quattro 007 che andranno a processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest'ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.