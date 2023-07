Area C a 7,50 euro e forse a pagamento anche nel week-end

Aumento di 2,50 euro. Entrare in Area C costerà 7,5 euro invece che 5. Non solo: oggi, venerdì 7 luglio, il sindaco di Milano, Beppe Sala potrebbe annunciare che il pagamento potrebbe essere esteso anche ai week-end, sia sabato che domenica. La Ztl milanese in questo caso non sarebbe più attiva soltanto dal lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle 19.30), ma per tutta la settimana.

Se il rincaro del 50% parrebbe ormai assodato, anche se la conferma arriverà nel pomeriggio durante la giunta comunale, il piano per estendere il pagamento al fine-settimana sembrerebbe più a lungo termine e potrebbe partire solo successivamente al nuovo Piano generale del traffico urbano. Quindi, tendenzialmente, nel 2024.

I rincari previsti hanno l'obiettivo dichiarato di ridurre il numero di auto che ogni giorno entrano a Milano città (sono in media circa 80-100mila al giorno). A dissentire con questa politica è, tra gli altri, il consigliere comunale Carlo Monguzzi (Europa Verde), che in una nota scrive: "Abbiamo chiesto un piano per riformare la mobilità a Milano e ci troviamo questo piccolo provvedimento inutile e sbagliato: l'aumento di 2,50 euro non convincerà certo nessuno a non usare l'auto, che era lo scopo di area C, ma farà solo arrabbiare chi già la usa che continuerà a farlo. Un provvedimento inutile quindi per la riduzione del traffico. Vogliamo discutere di Milano a 30 all'ora, degli 890mila ingressi al giorno che ci dicono che area B così non funziona, del contrasto alle 100mila auto in sosta abusiva. Che delusione. Più idee, più proposte, più coraggio".

Contro gli aumenti anche il consigliere Enrico Fedrighini (Lista Sala): "La priorità assoluta per Milano è ridurre la quantità di auto circolanti. Per farlo occorre abbinare due cose, come avviene a Londra: una tariffa disincentivante (e passare da 5, a 7,50 euro, non lo è); una rigorosa tariffazione senza 'deroghe all’italiana' (e mantenere esentati il 25 per cento dei veicoli è una presa in giro). Area C è uno strumento che può ridurre sensibilmente il traffico e generare importanti risorse. Così diventa più che altro uno strumento di immagine".