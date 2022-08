Da domani scattano gli aumenti per i mezzi a Milano

Nuovo mese, nuovi prezzi. Da giovedì 1 settembre i pendolari lombardi si troveranno a fare i conti con un aumento del costo di biglietti e abbonamenti Trenord.

Ad annunciarlo è stata la stessa società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, che in una nota ha chiarito che "come da delibera regionale n° XI / 6623 del 04/07/2022 con oggetto 'determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2022 e 2023, ai sensi del regolamento regionale N. 4 del 10 giugno 2014', a partire dal 1° settembre 2022 entra in vigore un aggiornamento delle tariffe". Aggiornamento che nella pratica si traduce in un aumento.

"L'adeguamento delle tariffe consiste nel 3,82 % per i titoli ferroviari e dell’1,91% per quelli integrati". Il rincaro, infatti, riguarderà sia biglietti per corse singole e abbonamenti sia i ticket integrati "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "trenoincittà". In sostanza: + 3,82% per alcuni biglietti e abbonamenti e + 1,91% per i ticket integrati.

L'aumento dei biglietti è necessario per rispondere a una norma regionale che chiede di adeguare i costi all'inflazione, la stessa che potrebbe portare il comune di Milano - mentre Trenord è "sotto" la regione - a far salire il prezzo dei ticket Atm. Per ora l'aumento, annunciato inizialmente per ottobre, è congelato in attesa dell'elezione del nuovo governo, ma non è affatto scongiurato.

Nelle scorse ore Claudia Maria Terzi, assessora ai trasporti di Regione Lombardia, ha comunque difeso la scelta della regione, rimarcando che i rincari sono "abbondantemente inferiori all'inflazione". Secondo l'assessora, ogni anno dal 2012 il Pirellone pubblica una delibera in cui viene stabilito il tetto massimo di aumenti applicabili, che riguardano in realtà l'indicizzazione Istat basata sull'andamento dei prezzi. Attualmente, secondo quanto spiegato da Terzi, l'indicizzazione sfiora l'8% mentre Trenord è sotto il 4%: "Per attenzione particolare della Reigone, l'indicizzazione Istat di Trenord è ulteriormente contenuta rispetto al massimo applicabile".

L'assessora regionale ha poi commentato i mancati rincari dei biglietti Atm. Terzi ha riferito che "non c'è stato un congelamento, perché allo stato attuale l'alzamento dei prezzi non è stato ancora deciso. Prima di procedere il Comune di Milano deve passare dall'assemblea del trasporto pubblico locale, dopodiché ci sono i tempi tecnici".