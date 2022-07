Bollette, che salasso per i milanesi: aumenti fino all'80% per luce e gas

Quattro su dieci stanno già pagando di più, molto di più. Per tutti gli altri la mazzata è all'orizzonte, soltanto rinviata di poco. Il caro bollette ha colpito, e colpirà, duro le tasche dei milanesi. A tracciare il quadro della situazione martedì è stato l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, intervenuto durante la commissione consiliare congiunta mobilità, ambiente, verde e animali e controllo enti partecipati del consiglio comunale con all’ordine del giorno: "Crisi energetica, tensioni internazionali ed eventuali ripercussioni sui contratti A2a di fornitura di gas, emergenza siccità ed eventuali conseguenze su produzione di eneria A2a previsioni andamento bollette gas e luce per utenti".

"Possiamo dire che per il 60% dei milanesi il caro energia non ha impattato sulle bollette di luce e gas, avendo questi dei contratti a prezzo fisso sul libero mercato stipulati prima dell’aumento dovuto alla crisi energetica. Anzi, le loro bollette si sono notevolmente abbassate grazie ai molteplici interventi del governo Draghi, che hanno, ad esempio, abbassato l’aliquota Iva del 5% o azzerato a più riprese gli oneri generali di sistema, che pesavano fino al 20% dei prezzi", ha spiegato il manager.

Però, c'è un però. Perché "per il restante 40% dei milanesi, che ha stipulato contratti in regime di maggior tutela con tariffe aggiornate trimestralmente dall’Arera a seconda dei prezzi di mercato, c’è stato un aumento quasi dell’80% nel secondo trimestre 2022 rispetto al secondo trimestre 2021", ha ammesso Mazzoncini. Che poi ha fornito i numeri: “Se nel secondo semestre 2021 la bolletta del gas era di 72 euro, nello stesso periodo del 2022 è arrivata a 129. Mentre se la bolletta della luce era a 55 euro, nel 2022 ha raggiunto i 99 euro".

E, ulteriore nota amara, anche quel 60% che ancora non ha subito gli aumenti non è al sicuro. Anzi. "Molti contratti del libero mercato sono in scadenza e subiranno gli stessi aumenti - ha previsto Mazzoncini -. Noi stessi stiamo consigliando ai clienti di non bloccare i prezzi con contratti di libero mercato nel prossimo periodo". La batosta, insomma, è in arrivo per tutti.