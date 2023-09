Inarrestabile la crescita dei prezzi di posti auto: +2,6% per un box in città

Crescono i prezzi di box e posti auto privati a Milano (e in tutta Italia) tra il primo e il secondo semestre del 2022. Lo spiega l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa che ha registrato gli incrementi nelle maggiori città italiane. A Milano box e posti auto restano essenziali, con i residenti alla ricerca di un’area in cui parcheggiare la propria macchina con la sicurezza di avere sempre a disposizione il proprio spazio. Con il mercato immobiliare in salute, il 2022 ha visto la compravendita e l’affitto in tutta Italia di oltre 450mila box. E l’ascesa dei prezzi è semplicemente la risposta alla forte domanda.

Milano, senza stupore, è tra le città che ha registrato gli incrementi più importanti con i prezzi dei box che salgono del 2,6% e quelli dei posti auto privati in crescita del 2,5%. E con la richiesta che aumenta, non manca anche una fetta di persone che acquista per mettere a reddito: più del 47% degli acquisti di box e posti auto.