Il quartiere di social housing dove i canoni sono aumentati tantissimo

Impennata degli affitti in social housing nel quartiere Merezzate di Milano, gestito da Redo sgr. Secondo quanto viene riportato, gli inquilini avrebbero ricevuto un aumento fino a 3mila euro all'anno. Tutto per una clausola della convenzione firmata nel lontano 2015 tra il Comune di Milano e la cordata d'imprese e cooperative che poi hanno ceduto il quartiere a Redo. Con la clausola si prevedeva l'adeguamento biennale del canone di locazione, legato all'indice del costo di costruzione.

Un indice influenzato dal costo delle materie prime, che si è alzato tantissimo negli ultimi tempi per varie ragioni, tra cui l'aumento della richiesta dovuto al superbonus 110%. Questo si è trasformato in un salasso inatteso per gli inquilini del social housing: si parla di aumenti anche del 18%. Gli abitanti del quartiere hanno già informato le autorità e alcuni di loro hanno bloccato il pagamento.

Da quel che è emerso, il Municipio 4, col presidente Stefano Bianco, avrebbe già contattato Palazzo Marino e Redo per avere un chiarimento e chiedere intanto un congelamento dei pagamenti. Merezzate è un intervento di 50mila metri quadrati, di cui 13.700 in canone convenzionato e 4.700 in canone sociale.