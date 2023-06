Aumenta il costo di Area C a Milano (e Area B diventerà a pagamento?)

Ingressi in centro sempre più costosi, varchi in periferia ancora gratis. Almeno per ora. A fare il punto sul futuro di area C e area B a Milano è stato il vicesindaco di palazzo Marino, Anna Scavuzzo, che nelle scorse ora è intervenuta durante la trasmissione "Pane al pane" su radio Lombardia.

La prossima settimana in giunta arriverà il "pacchetto mobilità" e quindi verranno prese decisioni sulla ztl che regola l'ingresso delle macchine dentro la cerchia dei Bastioni - per ora il ticket è di 5 euro - e su area B, la zona a traffico limitato che comprende praticamente tutta la città con divieti che riguardano i veicoli benzina fino a euro 2 e diesel fino a euro 5.

"Area B non sarà a pagamento. La ztl che corrisponde ai confini di Milano resterà come misura per limitare l'accesso in città ai veicoli più inquinanti ma non è una 'congestion charge' come area C, la ztl del centro che prevede un pedaggio. E in questo caso invece l'attuale ticket di 5 euro è destinato a salire", le parole della Scavuzzo.

In futuro, però, non è affatto impensabile che anche area B diventi a pagamento. Il vicesindaco ha infatti precisato che "non è escluso in futuro un pedaggio anche per Area B ma al momento non c'è nemmeno una discussione aperta perché prima bisognerà affrontare tutto il capitolo del potenziamento non solo dei mezzi pubblici urbani ma - ha concluso - soprattutto dei collegamenti per chi arriva da fuori Milano".