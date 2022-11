Il biglietto Atm sta per aumentare a 2,20 euro, ma dal Pd e dai Verdi molti sono contrari

Meno passeggeri per via del covid, aumento di costi anche per l'apertura di M4. Il 'combinato' di questi (ed altri) elementi sta portando verso l'aumento del prezzo del biglietto Atm: si parla di 20 centesimi. Dunque andrebbe a costare 2,20 euro. Un aumento di cui si era già parlato tempo fa, per poi rinviarlo a data da destinarsi. Che "probabilmente si andrà in questa direzione" lo ha affermato Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano, dopo l'inaugurazione della M4. L'idea sarebbe quella di seguire l'andamento dell'indice Istat.

Non dovrebbero esserci invece rincari sul fronte degli abbonamenti. L'aumento del prezzo del biglietto è previsto dalle norme europee e regionali e segue la logica di risarcire le compagnie di trasporto per gli aumenti del costo della vita, nonché delle materie prime (come il carburante). Il Comune di Milano ha un buco di quasi 120 milioni di euro rispetto all'era pre covid (quindi al 2019), che non riesce a coprire con risorse proprie. Se non intervengono Regione e Governo, ha fatto capire Sensi, la decisione dell'autorità di bacino territoriale sarà inevitabile.

Dal Pd e dai Verdi "no" all'aumento

Tuttavia nella maggioranza di centrosinistra si registrano alcune crepe. Tre consiglieri del Pd e altrettanti (l'intero gruppo) di Europa Verde, separatamente gli uni dagli altri, hanno espresso contrarietà all'idea di aumentare il prezzo del biglietto. "Il costo del trasporto pubblico locale milanese ha rilevanza metropolitana e regionale, che non può essere scaricata solo sulle casse cittadine", affermano Alessandro Giungi, Simonetta D'Amico e Elena Buscemi del Pd (Buscemi è anche presidente del consiglio comunale): "In questi 11 anni il Comune di Milano ha sviluppato il trasporto pubblico aprendo due linee del metrò, potenziando i tram e sostituendo i bus inquinanti con quelli ecologici. La diminuzione dei passeggeri dovuta al covid e l'aumento dei costi energetici per Atm per oltre 100 milioni all'anno rendono ora non più rinviabile un aumento esponenziale di aiuti economici da parte di Regione Lombardia e Governo".

E da Europa Verde, Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini notano che, "in un momento in cui si chiede con Area B di non usare l'auto, aumentare il biglietto è la cosa più sbagliata che si possa fare. Bisogna andare invece nella direzione opposta, cioè facilitare, anche economicamente, sempre di più i cittadini che vogliono muoversi in modo sostenibile. L'aumento Istat non ci costringe per niente ad aumentare alcunché. Inoltre, quando votammo anni fa l'avvio della M4 sapevamo benissimo che sarebbero aumentati di 100 milioni all'anno i costi di manutenzione e di investimento, ma prendemmo l'impegno davanti ai cittadini di non aumentare il biglietto".