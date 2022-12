Sala conferma l'aumento del biglietto Atm dal 9 gennaio

I ticket di Atm costeranno più cari, ma Area C, almeno per ora, non subirà alcun rincaro. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala.

A proposito di un possibile aumento di tariffe per chi entra in auto in centro, il primo cittadino ha affermato: "Lo escludo sicuramente in tutta la prima parte dell'anno". "Lo vedremo più avanti, in questo momento negli equilibri di bilancio che abbiamo approvato oggi e che certificano la spesa totale - ha aggiunto Sala nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, a margine degli auguri di fine anno del questore Giuseppe Petronzi alle forze dell'ordine in piazzetta Reale -. Non abbiamo preso questo tipo di decisione. Vogliamo vedere se poi arriveranno più fondi dal governo, quello che spesso succede e che ci ci permetteranno di non fare aumenti".

Il sindaco ha anche detto che il rincaro da 5 a 7,50 euro per il ticket di Area C, "è ancora tutta da verificare". Intanto giovedì la giunta ha approvato le linee di indirizzo del bilancio di previsione 2023. I rincari previsti "sono relativi ad adeguamenti Istat", ha detto ancora Sala, confermando peraltro l'aumento dei biglietti Atm, a partire dal 9 gennaio.

"Potranno esserci degli aumenti sulle mense scolastiche legati ai parametri Istat - ha continuato il sindaco -. Sono aumenti però contenuti perché capiamo le difficoltà del momento. Noi ad oggi ad esempio, se i conti rimassero questi, non so se riusciremmo a garantire il funzionamento delle case vacanze come tutti gli anni. Il 12 gennaio vorremmo deliberare definitivamente sul bilancio per poi consegnarlo alle commissioni consiliari".