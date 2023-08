Da domani aumentano i biglietti dei treni a Milano

Il giorno degli aumenti. Da domani, venerdì 1 settembre, scatta il rincaro di biglietti e abbonamenti Trenord, la società di piazzale Cadorna che gestisce il trasporto ferroviario a Milano e nel resto della Lombardia.

"Come da delibera regionale n° XI/611 del 10/07/2023 con oggetto 'Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2023 ai sensi del regolamento regionale n.4 del 10 giugno 2014' a partire dal 1° settembre 2023 entra in vigore un aggiornamento del sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico", si legge in una nota dell'azienda.

Alcuni esempi Un abbonamento mensile in prima classe TrenoMilano passerà da 69 a 70 euro, la tariffa TrenoBergamo passerà da 66 a 68 euro mentre TrenoBrescia costerà 2 euro in più: da 66 a 68 euro

Gli aumenti, che saranno di circa il 4%, non riguardano il listino Stibm - le tariffe "treno+metro" utilizzate dai pendolari -, ma solo i ticket integrati "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "trenoincittà" e saranno di circa il 4%. Il rincaro di ticket e abbonamenti è necessario per rispondere a una norma regionale che chiede di adeguare i costi all'inflazione, la stessa che poteva portare - ma per ora non dovrebbe accadere - il comune di Milano a far salire il prezzo dei mezzi Atm.

Nelle scorse ore, infatti, palazzo Marino ha chiarito che dopo l'aumento di gennaio 2023 - da 2 euro a 2,20 euro - non scatterà un nuovo rincaro. "È un momento in cui le condizioni economiche e sociali ci chiedono di non caricare questo costo su chi utilizza i mezzi pubblici", ha detto l'assessore alla mobilità Arianna Censi. "Ci faremo carico della quota che spetta al comune di Milano, 5 milioni e 900 mila euro su 10 milioni e 944 mila della quota complessiva del sistema Stibm, per coprire il costo dell'aumento Istat deliberato dalla Regione Lombardia".