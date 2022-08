I biglietti di Trenord aumenteranno ma "molto meno dell'indice Istat"

Gli aumenti dei biglietti e abbonamenti Trenord? Abbondantemente inferiori all'inflazione. Lo ha detto in sintesi Claudia Maria Terzi, assessora ai trasporti di Regione Lombardia, a margine della presentazione del nuovo treno M5 di Milano. Secondo l'assessora, ogni anno dal 2012 la Regione pubblica una delibera in cui viene stabilito il tetto massimo di rincari applicabili, che riguardano in realtà l'indicizzazione Istat basata sull'andamento dei prezzi.

Attualmente, secondo quanto spiegato da Terzi, l'indicizzazione sfiora l'8% mentre Trenord è sotto il 4% (3,82%, per la precisione, per i biglietti normali, ancora meno per quelli integrati): "Per attenzione particolare della Reigone, l'indicizzazione Istat di Trenord è ulteriormente contenuta rispetto al massimo applicabile".

La situazione per Atm

L'assessora regionale ha poi commentato i mancati rincari dei biglietti Atm, di cui si era parlato nelle scorse settimane e che sarebbero scattati a ottobre. Terzi ha riferito che "non c'è stato un congelamento, perché allo stato attuale l'alzamento dei prezzi non è stato ancora deciso. Prima di procedere il Comune di Milano deve passare dall'assemblea del trasporto pubblico locale, dopodiché ci sono i tempi tecnici". Palazzo Marino ha fatto sapere di voler attendere la formazione del nuovo governo e ha chiesto alla Regione di aiutare il Comune a trovare le risorse per scongiurare l'aumento del biglietto.