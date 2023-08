Il Comune di Milano non aumenterà ancora il biglietto Atm

Non ci saranno aumenti del prezzo dei biglietti Atm a breve a Milano. Lo ha fatto sapere Arianna Censi, assessora alla mobilità a Palazzo Marino. Nel mese di luglio, la giunta regionale aveva approvato l'adeguamento Istat delle tariffe del trasporto pubblico locale, che in base alla legge regionale scatta ogni anno. L'adeguamento consente alle aziende che gestiscono il trasporto (come Trenord per i treni locali o Atm per il servizio a Milano) di rivalersi sui maggiori costi dovuti, ad esempio, all'inflazione.

Tuttavia non necessariamente scatta un conseguente aumento del biglietto. L'ente che appalta il servizio (la Regione nel caso dei treni, il Comune di Milano per il servizio di trasporto urbano e così via) decide se applicare l'aumento per gli utenti o, in alternativa, rifondere la società che gestisce il trasporto. E il Comune di Milano, ora, ha fatto sapere che opterà proprio per questa seconda strada.

Una decisione, va detto, quasi obbligata, visto che a gennaio 2023 era scattato un aumento (da 2 euro a 2,20 euro), dovuto tra l'altro proprio al precedente adeguamento stabilito nel 2022 sempre dalla giunta regionale. "È un momento in cui le condizioni economiche e sociali ci chiedono di non caricare questo costo su chi utilizza i mezzi pubblici", ha detto Censi: "Ci faremo carico della quota che spetta al comune di Milano, 5 milioni e 900 mila euro su 10 milioni e 944 mila della quota complessiva del sistema Stibm, per coprire il costo dell'aumento Istat deliberato dalla Regione Lombardia".

Censi, tuttavia, si è anche chiesta "come possono fare i Comuni più piccoli che dovranno far fronte a cifre dai 168mila ai 120mila euro?" Secondo l'assessora milanese, dovrebbe essere Regione Lombardia a coprire quella cifra.